В Петербурге задержали россиянина, 11 лет назад зарезавшего мужчину в Москве

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Правоохранители установили личность убийцы, который 11 лет назад зарезал мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 28-летнего россиянина с несколькими ножевыми ранениями обнаружили на Авиамоторной улице 4 октября 2011 года. В течение более 10 лет следователям не удавалось установить личность подозреваемого убийцы.

В октябре текущего года правоохранители вышли на след предполагаемого преступника, им оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга. После задержания мужчина во всем сознался и рассказал, что накануне убийства между ним и погибшим произошел конфликт. Тогда злоумышленник схватил нож, несколько раз ударил им оппонента и скрылся.

Ранее стало известно, что в Самарской области задержали подозреваемого убийцу рыбака, найденного на берегу пруда.

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