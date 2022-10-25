Пожар произошел в метро в Стамбуле

NTV: в метро Стамбула произошел пожар из-за возгорания электрокабелей

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Global Look Press

Пожар произошел на станции метро Халич в центре Стамбула. Об этом сообщает телеканал NTV.

Причиной пожара называется возгорание электрических кабелей. Указанная станция расположена на метромосте над проливом Золотой Рог. Инцидент произошел в 10.15 по местному времени (совпадает с московским). Пожарным сообщили о клубах дыма под рельсами.

В настоящий момент пожар локализован. Временно приостановлено движение поездов на линии M2 между станциями Таксим и Хаджиосман.

16 октября Стамбуле загорелось 24-этажное здание. Инцидент произошел в квартале Фикиртепе района Кадыкёй.

Неделей ранее взрыв произошел в здании в Стамбуле, также в районе Кадыкёй. После этого дом загорелся.

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