Росздравнадзор выясняет, почему в Москве врачи посчитали живого человека умершим

Росздравнадзор разбирается в причинах ошибки московских врачей, которые приняли живого мужчину за мертвого, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Московское отделение Росздравнадзора устанавливает причины и обстоятельства, по которым врачи скорой помощи приняли живого человека за мертвого.

Напомним, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором врачи скорой помощи накрывают мужчину, лежащего на лавке, пакетом, а он неожиданно падает и встает. Медиков вызвали соседи человека, которому стало плохо. Приехавшие врачи осмотрели его и констатировали смерть. На месте происшествия также присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые помогли «ожившему» мужчине встать.

Ранее сообщалось, что в новосибирском роддоме новорожденная упала на бетонный пол при родах.

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