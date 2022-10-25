Москвичам рассказали о погоде во вторник

Без осадков и до 7 градусов ожидается в столичном регионе во вторник, 25 октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков», – отметил метеоролог.

Он уточнил, что 25 октября в Москве столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление останется на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

В ночь с 24 на 25 октября в Московский регион пришли первые заморозки, напоминает «Москва 24». Так, температура воздуха в ночное время смогла опуститься до -2 градусов.

Ранее о резкой смене температурного режима в столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик уточнял, что самыми холодными днями станут вторник и среда, 25 и 26 октября.

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