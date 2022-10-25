Пожар произошел в резервуаре с нефтепродуктами в Нижнем Новгороде

close
100%
Global Look Press

Пожар произошел в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что в настоящее время резервуар никто не использует, он расположен на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в службы МЧС в 9.16 утра вторника, 25 октября.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. По прибытию первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС», — говорится в сообщении МЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что пламя распространилось на площади 400 кв. м. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, также отсутствует угроза перехода огня, рассказали в ведомстве.

Ранее в августе на территории одного из резервуаров нефтехранилища в Матансасе, на Кубе, произошел пожар в результате удара молнии. Тогда пострадали 77 человек, некоторые из них были в критическом состоянии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть