Житель Рубцовска обвиняется в расправе над родным братом

close
100%
Depositphotos

В Алтайском крае 48-летний житель Рубцовска обвиняется в убийстве своего 51-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 15 апреля 2022 года, когда мужчины помогали своей матери готовиться к переезду. Вечером братья остались одни и решили выпить, и между ними завязался конфликт на почве неприязненных отношений, которые сложились у них еще в детстве. Во время выяснения отношений обвиняемый жестоко избил своего старшего брата, от чего тот скончался на месте происшествия.

Во время допроса мужчина стал утверждать, что так он защищался от своего брата. Тем не менее дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области убила подругу после просьбы продолжить застолье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть