Житель Рубцовска обвиняется в расправе над родным братом

В Алтайском крае 48-летний житель Рубцовска обвиняется в убийстве своего 51-летнего брата. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 15 апреля 2022 года, когда мужчины помогали своей матери готовиться к переезду. Вечером братья остались одни и решили выпить, и между ними завязался конфликт на почве неприязненных отношений, которые сложились у них еще в детстве. Во время выяснения отношений обвиняемый жестоко избил своего старшего брата, от чего тот скончался на месте происшествия.

Во время допроса мужчина стал утверждать, что так он защищался от своего брата. Тем не менее дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что жительница Свердловской области убила подругу после просьбы продолжить застолье.