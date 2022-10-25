Циклон «Ситранг» стал причиной гибели не менее девяти человек в Бангладеш

Циклон «Ситранг» стал причиной гибели не менее девяти человек в Бангладеш, сообщает Reuters.

Скорость ветра, вызванного циклоном, составила на пике 88 км/ч — на побережье Бенгальского залива разрушены жилые дома и повалены деревья. Несколько прибрежных районов Бангладеш затоплены морской водой.

В пострадавших регионах отсутствует мобильная связь, интернет — кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к пострадавшим регионам — в части из них разрушена транспортная инфраструктура. Также не работает электроснабжение.

Ранее сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного общежития в Новосибирске — в здании отключили горячую воду и свет.

С третьего этажа общежития были эвакуированы 13 человек, в числе которых трое детей. Для людей пригнали автобус, чтобы согреться. Жители нижних этажей остались в здании. На месте работают сотрудники коммунальных и экстренных служб.

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