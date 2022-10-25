В Австралии мужчина насмерть забил металлическим стержнем подростка-аборигена

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Richard Wainwright/Reuters

Австралийцу было предъявлено обвинение в убийстве 15-летнего подростка-аборигена в Перте, который, по утверждениям полиции, скончался от травм головы после удара металлическим стержнем. Об этом пишет The Guardian.

Полиция сообщила, что 13 октября к подростку Кассиусу Терви и группе друзей подошел 21-летний мужчина, когда они шли домой из школы в Мидл-Суон на окраине Перта.

Мужчина вышел из черного Ford Ranger, где он был пассажиром. После этого он напал на Терви с металлическим стержнем.

За день до нападения обвиняемый повредил свой автомобиль.

Сообщается, что мужчина выкрикивал расовые оскорбления в адрес Терви. Он нанес несовершеннолетнему удары по голове, в результате чего тот скончался.

Мужчине из Мидл-Сван было предъявлено обвинение в убийстве. Он должен предстать перед судом 9 ноября.

Ранее в США мужчина случайно убил своего 12-летнего племянника во время охоты.

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