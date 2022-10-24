В Подмосковье водителя многодетной семьи заподозрили в растлении малолетних девочек

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В Московской области задержали мужчину по подозрению в растлении малолетних детей, сообщает издание mk.ru.

Многодетная семья переехала в Подмосковье, в связи с чем им пришлось нанять водителя для дочерей — 11 и 8 лет, чтобы возить их на занятия в город. В итоге эту должность получил 30-летний гражданин Таджикистана. Когда мать детей была в отъезде, мужчина начал приставать к девочкам.

По их словам, он смотрел при них порнографические видео, демонстрировал свои гениталии и растлевал их. После возвращения матери дочери рассказали ей о произошедшем.

По факту случившегося проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. На допросе мужчина отрицал свою вину и заявил, что дети выпрашивали у него еду, а когда он отказал им, оговорили.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области осудили 54-летнего местного жителя, который растлевал малолетних девочек в возрасте от 10 до 13 лет.

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