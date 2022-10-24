Эксперт-криминалист МВД загадочно погиб во время лесной охоты с коллегой под Тюменью

В Тюменской области сотрудник экспертно-криминалистического центра областного УМВД погиб во время охоты в лесу возле села Перевалово, сообщает издание 72.ru со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся информации, сотрудник полиции отправился на охоту вместе с коллегой и его отцом, сообщает URA.RU.

«В какой-то момент мужчина остался один, а его спутники услышали выстрелы. Когда они нашли полицейского, тот был уже мертв», — рассказал собеседник издания.

В настоящее время правоохранители проверяют версию о том, что сотрудника МВД мог убить его сослуживец.

Комментария от официальных источников к настоящему времени не поступало, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По какой статье возбуждено уголовное дело — не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса и продаже его Maybach.