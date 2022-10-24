В Воронежской области будут судить выбросившую новорожденного сына мать

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В Воронежской области будут судить 37-летнюю местную жительницу, обвиняемую в покушении на убийство новорожденного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2022 года в Нижневедугском сельском поселении. Женщина дома родила ребенка и подкинула его на безлюдный участок. На следующий день там его нашли местные жители.

Они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Мальчика удалось спасти.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд. Женщине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в связи с непринятием своевременных профилактических мер, прокуратура района внесла представления об устранении нарушений закона начальнику ОМВД России и руководителю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Семилукского муниципального района. Три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов нашли тело младенца в мусорном баке. В областную больницу доставили 41-летнюю россиянку в тяжелом состоянии. Врачи сделали заключение, что у пациентки, которая не вставала на учет, случился выкидыш. Однако медики решили узнать, куда пропал ребенок, и обратились в полицию.

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