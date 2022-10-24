Мурашко сообщил о разработке новых технологий для лечения тяжелых форм рака

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России прорабатываются несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Несколько технологий на сегодняшний день уже отрабатываются в 2021-2022 году, и уже в 2023 году будут доступны для пациентов», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России от остановки сердца ежегодно умирают до 250 тыс. человек.

В обращении к участникам обучающего флешмоба «Дети спасают жизни!» он рассказал, что часто смерть наступает при свидетелях, а медработники не могут моментально оказаться рядом с пострадавшим. Поэтому, подчеркнул министр, важно уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности.

По словам главы Минздрава, данные исследования показали, что, если обучить оказанию первой помощи школьника и на протяжении обучения в школе уделять поддержанию этого навыка не более двух часов в день, он сможет спасать жизни.

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