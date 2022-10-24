Посетительница британского McDonald's обнаружила личинок в кетчупе

close
100%
Pen News

Посетительница британского McDonald's обнаружила в кетчупе личинок, пишет Daily Star. По словам женщины, от увиденного ей стало плохо.

Женщина по имени Коринн рассказала, что теперь не знает, вернется ли она еще раз в какой-либо ресторан из сети. По ее словам, она сделала заказ и ждала, пока его приготовят, когда решила подойти к дозатору с кетчупом, чтобы набрать соус.

«Я увидела, как внутри шевелятся личинки. Рядом была другая женщина, которая сделала противное лицо и ушла», — вспоминает британка.

Коринн рассказала об увиденном сотрудникам фастфуда, которые ей сначала не поверили. Затем к ней подошел менеджер, сообщивший, что кетчуп стоит там давно, поэтому им никто не пользуется.

В McDonald's заявили, что расследуют инцидент и примут необходимые меры, чтобы подобного больше не повторялось.

«Безопасность пищевых продуктов и гигиена имеют для нас первостепенное значение», — говорится в заявлении.

Ранее в США в работника McDonald's выстрелили из-за холодной картошки фри.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть