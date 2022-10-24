В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для волонтеров

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о льготном посещении учреждений культуры для волонтеров, сообщила пресс-служба партии.

Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которым организации культуры могут устанавливать льготы, дополнив его новой категорией — добровольцы и волонтеры.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева, во время пандемии 250 тысяч волонтеров движения #МыВместе помогли более 6,5 млн россиян.

В период спецоперации помощь уже получили больше трех тысяч семей мобилизованных, отметил он.

«Чтобы вместе достигать еще больших результатов, нужно вовлекать в волонтерские организации больше участников, нужны новые стимулы, которые привлекут внимание общества к ценностям добровольчества. Партнерство с учреждениями культуры может стать таким стимулом», — считает Метелев.

По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит стимулировать граждан к участию в добровольческой деятельности, а также поддержать тех, кто уже систематически работает волонтером.

Кроме того, законопроект окажет положительный эффект на работу самих учреждений культуры, привлечет новую аудиторию в музеи, театры и другие организации, а также повысит внимание к их деятельности, подчеркивают в «Единой России»

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть