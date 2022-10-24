Хуснуллин сообщил о старте сборки новых пролетов для Крымского моста

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в своем Telegram-канале, что рабочие приступили к сборке новых пролетов для крымского моста.

Он сообщил, что на мост поставили все 1 218 тонн металлоконструкций, которые необходимы для ремонта. Чиновник добавил, что они были изготовлены в рекордные сроки.

«На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов», — написал вице-премьер.

Также Хуснуллин рассказал о том, что количество задействованных в ремонте рабочих было увеличено до 450 человек, а техники — до 45 единиц.

Ранее чиновник говорил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца года.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не пострадала.