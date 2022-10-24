Священник призвал перенаправить деньги на аборты на помощь беременным

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов призвал перенаправить деньги, выделяемые из бюджета ОМС на аборты, на помощь помощь беременным и лечение бесплодия. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукьянов призвал осудить аборты на государственном уровне, ведь они, по его словам, негативно влияют на репродуктивное здоровье населения.

Священник отметил, что против России ведется «настоящая демографическая война».

«Мы должны ответить на пропаганду ценностей, которые разрушают семью. Органы государственной власти тоже заинтересованы в сокращении количества абортов. Надеемся, что в ближайшее время удастся сделать первые шаги по выведению абортов из системы ОМС», — заявил священнослужитель.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что изнасилование не является поводом для аборта.

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