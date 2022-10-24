Житель Челябинска поссорился с женой и попытался сжечь ее заживо

В Челябинске утверждено обвинительное заключение в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство 21-летней супруги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого супруг облил жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой.

В результате на ней загорелась одежда, ее успели спасти врачи. Ей были причинены термические ожоги, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. ​​​​​​​

Ранее сообщалось, что в Свердловской области двое подростков 16 и 12 лет облили горючей смесью и подожгли пенсионерку, проходившую мимо них на улице.