Жительницу Красноярского края подозревают в убийстве оскорбившего ее сожителя

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В Красноярском крае 39-летнюю жительницу Минусинского района подозревают в убийстве ее 59-летнего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября 2022 года в доме женщины в селе Прихмолье. По версии следствия, во время застолья, на котором присутствовал брат подозреваемой, сожитель стал оскорблять россиянку. Разозлившись, женщина схватила нож и несколько раз ударила его в спину. В результате полученных ран мужчина скончался, его тело на следующее утро обнаружил брат подозреваемой.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, правоохранители решают вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что в Бурятии 57-летний житель Улан-Удэ обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери.

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