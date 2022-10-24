Портал «Рамблер» и HiFi-сервис «Звук» запустили проект «В ритме звезд»

close
100%
Depositphotos

На «Рамблер/гороскопах» появилось уникальное музыкально-астрологическое руководство на время солнечного и лунного затмений в период с 25 октября по 8 ноября, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co. Эксперты нового сервиса рассказывают о том, как знакам зодиака подготовиться к коридору затмений — переходу между солнечным и лунным, а «Звук» предлагает плейлисты для каждой из стихий.

Уточняется, что в проекте «В ритме звезд» знаки зодиака разделены на четыре стихии: земные, водные, огненные и воздушные. Для каждой из них на «Звуке» можно послушать плейлисты, которые позволяют гармонично подготовиться к кармическому астрологическому периоду, а на «Рамблер/гороскопах» почитать подробные советы.

Как рассказала продуктовый маркетолог аудиосервиса «Звук» Юлия Родионова, по данным ВЦИОМ за 2021 год, 71% россиян считают астрологию важным источником знаний о себе и мире. В 2019 году такого мнения придерживалось всего 15% опрошенных.

При этом 58% респондентов, отметила представитель «Звука», учитывают астрологические прогнозы, прежде чем принимать ключевые решения.

«Мы решили создать проект, который будет отвечать запросам этой целевой аудитории, и проверить, как он повлияет на количество скачиваний приложения и прослушиваний треков внутри сервиса», — сказала Родионова.

«Совсем недавно закончился ретроградный Меркурий, а скоро начинается коридор затмений. Этим проектом мы хотели помочь пользователям к нему подготовиться. Наш астролог написала советы для каждого знака зодиака о том, как использовать этот период, чтобы наполнить себя силами, а музыкальные плейлисты на Звуке помогут настроиться», — поделилась руководитель проекта «Рамблер/гороскопы» Каролина Лоова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть