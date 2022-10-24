В Бурятии осудят мужчину, который пытался зарезать сожительницу и ее дочь

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В Бурятии 57-летний житель Улан-Удэ обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в квартире дома на улице Цивилева. Следствие установило, что в ходе продолжительного конфликта пьяный обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им женщину. Дочь россиянки попыталась спасти свою мать, однако мужчина ранил и ее.

Пострадавшие смогли выбраться из квартиры и позвать на помощь соседей, которые вызвали им «скорую». Благодаря своевременной помощи врачей их удалось спасти. В это время неадекватный россиянин находился в запертой изнутри квартире. Спустя некоторое время на место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь жилища.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что житель Томска убил сожительницу, залил ее тело бетоном и заявил в полицию о ее пропаже.

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