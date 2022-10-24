В Пермском крае неизвестный с ножом взломал дверь и ворвался в школу

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Пермском крае неизвестный с ножом зашел в здание местной школы. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел в учебном заведении №4 в городе Чайковский. Утром мужчина попытался пройти в здание через центральный вход, но дверь оказалась заперта. Тогда он начал пинать ее ногой.

После этого злоумышленник обогнул школу и зашел через запасной выход, взломав дверь. Внутри его уже ждали сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал охранник при помощи тревожной кнопки.

По факту случившегося проводится проверка, подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители задержали россиянина, который пытался проникнуть в школу. Пьяный мужчина хотел войти в здание учреждения и вступил в конфликт с охранником, который не пропускал его через турникет. Тогда сотрудник нажал на «тревожную кнопку», и на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть