Мэр Кишинева: город может остаться без троллейбусов из-за дефицита электричества

Мэр Кишинева Ион Чебан в ходе заседания городских служб заявил, что в городе могут перестать использовать троллейбусы из-за дефицита электричества. Его слова приводит РИА Новости.

По информации агентства, городские власти пока не выпустили официальное распоряжение, но ситуация может измениться в любой момент.

«Если троллейбусы остановятся, знайте, что у нас не хватает электроэнергии для их движения. К нашему большому сожалению, разные люди говорят нам остановить троллейбусы на линии, потому что мы рискуем остаться без электричества», — рассказал Чебан.

Мэр Кишинева также попросил все учреждения максимально сократить расходы электроэнергии.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что расходы на проживание в европейских странах из-за энергетического кризиса увеличатся в 2022 году на 7% и в 2023 году — на 9%. Многие европейские производители удобрений, изделий из стекла, сталелитейной и алюминиевой продукции намереваются или уже ограничили выпуск товаров.