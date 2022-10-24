Мэр Кишинева: город может остаться без троллейбусов из-за дефицита электричества

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Мэр Кишинева Ион Чебан в ходе заседания городских служб заявил, что в городе могут перестать использовать троллейбусы из-за дефицита электричества. Его слова приводит РИА Новости.

По информации агентства, городские власти пока не выпустили официальное распоряжение, но ситуация может измениться в любой момент.

«Если троллейбусы остановятся, знайте, что у нас не хватает электроэнергии для их движения. К нашему большому сожалению, разные люди говорят нам остановить троллейбусы на линии, потому что мы рискуем остаться без электричества», — рассказал Чебан.

Мэр Кишинева также попросил все учреждения максимально сократить расходы электроэнергии.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что расходы на проживание в европейских странах из-за энергетического кризиса увеличатся в 2022 году на 7% и в 2023 году — на 9%. Многие европейские производители удобрений, изделий из стекла, сталелитейной и алюминиевой продукции намереваются или уже ограничили выпуск товаров.

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