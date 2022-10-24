Массовая драка произошла на Никольской улице в Москве

В Москве две группы людей устроили потасовку возле торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 22 октября 2022 года на Никольской улице. По данным источника, в массовой драке приняло участие не менее восьми человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали четверых участников потасовки. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Все задержанные были помещены в специзолятор.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее стало известно, что россиянке выбили зуб во время драки возле бара в центре Москвы.