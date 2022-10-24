Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ставропольский краевой суд.

Отмечается, что фигуранты арестованы на два месяца, до 20 декабря 2022 года.

Ранее в Пятигорске силовики задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции. В террористическую ячейку входили граждане республик Центральной Азии. В ходе обысков у них обнаружили 30 взрывных устройств.

В октябре Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке теракта в Мариуполе.

В сентябре сообщалось, что ФСБ России задержала вербовщика террористической группировки «Исламское государство», который пропагандировал радикальный ислам в Москве и Воронеже среди уроженцев Средней Азии.