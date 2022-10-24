Россиянке выбили зуб во время драки возле бара в Москве

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пять человек устроили драку возле бара в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 22 октября 2022 года рядом с баром «Вокруг света», расположенным на Третьяковском проезде. В ходе потасовки одной женщине выбили зуб.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые задержали троих участников драки. В отношении мужчин составили административные протоколы. В настоящий момент они находятся в отделении полиции.

Ранее стало известно, что в Норильске мужчина жестоко избил подругу из-за поврежденного автомобиля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть