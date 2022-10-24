Сбежавших из Новосибирской колонии россиян задержали в Барнауле и Новосибирске

close
100%
ГУФСИН Новосибирск/VK

Правоохранители установили местоположение и задержали двоих осужденных, сбежавших из новосибирской исправительной колонии-поселения №8. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Новосибирской области.

Двое осужденных самовольно покинули территорию учреждения 22 октября 2022 года. Спустя несколько дней сбежавший Игорь Кащенко был задержан сотрудниками МВД и ФСИН в районе автовокзала в Барнауле. Второй осужденный Сергей Усаров был обнаружен представителями ФСИН в Советском районе Новосибирска.

Ранее сообщалось, что их отсутствие было выявлено в ходе плановой проверки осужденных. Отмечалось, что в колонии-поселении нет охраны, а заключенные могут передвигаться внутри территории без надзора, а иногда и за пределами, причем в гражданской одежде и с деньгами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть