В Москве осудят троих членов «Свидетелей Иеговы»*

В Москве осудят троих членов «Свидетелей Иеговы» по делу об экстремизме

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве трое россиян 45, 50 и 58 лет обвиняются в организации деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

По версии следователей, в период с сентября 2017 года по апрель 2020 года обвиняемые создали отделение религиозной организации на юго-западе Москвы. Мужчины проводили конспиративные сборы и собрания, а также изучали религиозную литературу вместе с последователями. Также россияне собирали средства с членов организации и расходовали их на нужды своего движения.

Подозреваемые были задержаны при поддержке Росгвардии. В ходе обыска были изъяты электронные носители и компьютерная техника. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что в Севастополе и Евпатории задержаны участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России).

*   организация запрещена в России
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