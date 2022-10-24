Житель Камчатки чуть не убил посетителя бара из-за грубого общения с женщинами

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В Камчатском крае ранее судимый 37-летний житель села Усть-Большерецк обвиняется в покушении на убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел ночью 16 июля 2022 года рядом с местным кафе-баром. Следствие установило, что пьяный обвиняемый поссорился с 21-летним посетителем заведения: мужчине показалось, что молодой человек грубо и неуважительно общается с другими посетительницами.

После этого обвиняемый ушел домой, взял ружье, вернулся и выстрелил из него в отдыхавшего. В результате россиянин получил ранение плеча и был госпитализирован в больницу.

«По результатам проведенной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что житель Орехово-Зуево застрелил двоих приятелей из ружья и сдался полиции.

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