Житель Орехово-Зуево застрелил двоих приятелей из ружья и сдался полиции

В Московской области 37-летний житель Орехово-Зуево подозревается в убийстве двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел ночью 22 октября 2022 года. По версии следствия, пьяный подозреваемый поссорился со своими знакомыми и выстрелил в них из охотничьего ружья. В результате полученных ран пострадавшие скончались на месте.

Отмечается, что подозреваемый самостоятельно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, следствие решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске местный житель 1994 года рождения обвиняется в убийстве мужчины и покушении на убийство своей родственницы.