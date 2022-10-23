112: сына священника подозревают в жестоком убийстве таксиста в Подмосковье

В лесополосе под Сергиевым Посадом нашли тело пропавшего несколько дней назад водителя такси бизнес-класса. Главным подозреваемым стал 19-летний сын священника, сообщается в Telegram-канале «112».

17 октября 2022 года пропал 31-летний водитель такси бизнес-класса Петр Маренков. Утром он уехал по назначенным ему адресам на служебном «Майбахе». После окончания рабочего дня мужчина не вернулся домой, а его телефон был выключен. Тогда жена таксиста обратилась в отделение полиции.

Через четыре дня тело мужчины со множественными ножевыми ранениями было обнаружено около парка «Кочевник» в Сергиевом Посаде.

По предварительным данным, главным подозреваемым является 19-летний житель Подмосковья Сергей Шелест. Было установлено, что в день пропажи мужчины он вызвал такси. Подозревается, что молодой человек прокатился на дорогом автомобиле, а затем убил таксиста. После этого он продал транспортное средство, получив 500 тыс. рублей в качестве залога, остальные деньги он должен был получить 24 октября, а также передать покупателю все документы на автомобиль. Сейчас молодого человека ищут.

В квартире подозреваемого был проведен обыск. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По некоторым данным, 19-летний подозреваемый — сын священника.

У убитого остались жена и пятимесячная дочь.

Ранее в Якутске во время застолья убили и расчленили мужчину, вернувшегося из зоны СВО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть