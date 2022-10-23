В Саратовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину, собиравшего грибы

В Саратовской области грибник погиб под колесами грузового поезда, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

По предварительной версии, 59-летний мужчина собирал грибы недалеко от 252 км перегона Тарханы-Елховка. По неизвестной причине он не заметил приближающийся поезд, поэтому попал под колеса.

На место прибыла бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть мужчины.

Ранее в Свердловской области поезд сбил 13-летнего подростка, переходящего железнодорожные пути. Мальчик не заметил приближающийся состав.