Москвичей предупредили об усилении тумана до утра понедельника

Столичное управление МЧС РФ распространило экстренное предупреждение об усилении тумана в Москве до утра понедельника.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300–500 метров», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Москва 24».

Автомобилистам рекомендуется снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию до впереди идущих машин. Также следует избегать резких маневров, в том числе обгонов и перестроений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в столице ожидается резкое похолодание, напоминает Life.ru. Днем температура воздуха не будет превышать 5 градусов, а ночью возможны заморозки: от 0 до –5 градусов.