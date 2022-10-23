Яхтсмены нашли тело мужчины в Волге

В Саратовской области яхтсмены обнаружили посреди Волги тело 57-летнего мужчины, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Днем 23 октября 2022 года недалеко от острова Васяткин было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Останки нашли проплывающие мимо на парусной яхте россияне. Они увидели лодку, а рядом с ней в воде находилось тело.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения останков. Тело было осмотрено, на нем не нашли повреждений. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину смерти мужчины.

Ранее у берегов Коста-Рики нашли обломки частного самолета, который потерпел крушение с немецким миллионером Райнером Шаллером и членами его семьи на борту.