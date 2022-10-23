Яхтсмены нашли тело мужчины в Волге

close
100%
Pixabay

В Саратовской области яхтсмены обнаружили посреди Волги тело 57-летнего мужчины, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

Днем 23 октября 2022 года недалеко от острова Васяткин было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Останки нашли проплывающие мимо на парусной яхте россияне. Они увидели лодку, а рядом с ней в воде находилось тело.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения останков. Тело было осмотрено, на нем не нашли повреждений. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину смерти мужчины.

Ранее у берегов Коста-Рики нашли обломки частного самолета, который потерпел крушение с немецким миллионером Райнером Шаллером и членами его семьи на борту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть