В Санкт-Петербурге молодые люди заступились за честь школьниц и попали в драку

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В Санкт-Петербурге около торгового комплекса «Невский центр» произошла массовая драка, сообщает 78.ru.

Вечером около торгового комплекса «Невский центр» на Невском проспекте к несовершеннолетним девушкам подошли незнакомые молодые люди и начали к ним приставать. Тогда им на помощь пришли друзья. В результате между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в массовую драку. Очевидцы записали происходящее на камеру.

На кадрах видно, что мужчина замахивается на школьницу, после чего девочки начали кричать. Затем драка происходила между молодыми людьми, в результате чего несколько человек пострадали.

Одна из девушек сказала, что не намерена обращаться в полицию, так как не видит в этом смысла.

Ранее в Екатеринбурге в автобусе один пассажир набросился на другого из-за куртки NASA.

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