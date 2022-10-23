Губернатор Кобзев: электроснабжение в зоне падения Су-30 в Иркутске восстановлено

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинформировал в посте в своем Telegram-канале о том, что электроснабжение жилых домов там, где упал истребитель Су-30, было восстановлено.

По словам чиновника, эти данные он получит от представителей энергетических служб. Кобзев поблагодарил их за оперативность, а также сообщил, что работы на месте крушения Су-30 продолжаются.

«На территории Ленинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал губернатор.

По данным ТАСС, в Иркутской сетевой компании подтвердили эту информацию, а также уточнили, что электроснабжение 150 жилых домов было возобновлено в 21:40 (16:40 мск).

Ранее губернатор региона сообщил, что две семьи, пострадавшие от падения истребителя Су-30 на частный двухэтажный дом в Иркутске, получат по 100 тыс. рублей.

Днем 23 октября в МЧС заявили, что самолет Су-30 разбился в Иркутске в ходе испытательного полета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров.

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