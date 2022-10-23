В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал школьницу в туалете клуба

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге неизвестный изнасиловал 15-летнюю школьницу в туалете клуба, куда она пришла, чтобы отдохнуть вместе с друзьями, сообщает «Фонтанка».

Вечером 22 октября 2022 года в клуб, расположенный на Звездной улице в Санкт-Петербурге, приехал наряд полиции. По предварительной информации, 15-летняя школьница проводила время вместе с друзьями в заведении. В какой-то момент незнакомый мужчина силой затащил ее в туалет, где изнасиловал школьницу.

Девочка сразу же обратилась в больницу, где ее осмотрели и зафиксировали причиненные травмы. Уточняется, что врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. Сейчас школьница находится дома.

Ранее в Москве переводчица обвинила своего начальника из Китая в изнасиловании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть