В Херсоне привлекли дополнительный транспорт для перевозки жителей на левый берег Днепра

Дополнительный речной транспорт привлекли для перевозки жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщает администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.

«Органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в работе речного транспорта наблюдались сложности, которые к настоящему моменту были решены. В администрации пояснили, что проблемы были связаны с увеличением количества людей, желающих покинуть город из-за угроз массированных обстрелов.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу в Херсоне, один человек погиб и трое пострадали.

До этого он говорил, что все попытки Вооруженных сил Украины пробить линию обороны региона удалось отразить, и в настоящий момент ситуация на линии фронта без изменений.