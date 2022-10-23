Губернатор: две пострадавшие от падения Су-30 в Иркутске семьи получат по 100 тыс. рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что две семьи, пострадавшие от падения истребителя Су-30 на частный двухэтажный дом в Иркутске, получат по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально», — сказал он.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко сообщил, что пожар, который начался в результате падения истребителя Су-30 в частном секторе в Иркутске, ликвидирован.

Днем 23 октября в МЧС заявили, что самолет Су-30 разбился в Иркутске в ходе испытательного полета. На месте ЧП начался пожар площадью 200 квадратных метров.

В результате авиапроисшествия погибли два пилота самолета. «Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м на две семьи.