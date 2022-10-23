СК: возбуждено уголовное дело по факту падения самолета Су-30 в Иркутской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения самолета Су-30 на двухэтажный частный жилой дом в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным СК, «возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)».

Отмечается, что на месте инцидента работают криминалисты и следователи.

Также стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту данного происшествия.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что в Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

По его информации, на двухэтажный дом, расположенный на улице Пржевальского, упал самолет категории СУ. Кобзев сообщил, что выехал на место происшествия.

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