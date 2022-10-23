МЧС: пожар в частном секторе в Иркутске, начавшийся после падения Су-30, локализован

Пожар в частном секторе в Иркутске, начавшийся в результате крушения самолета Су-30, удалось локализовать, он достиг площади в 200 кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС по региону.

«Самолет упал в городской черте, на двухэтажный дом. К счастью, людей в этот момент в доме не было», — заявили в оперативном ведомстве.

В настоящий момент на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, продолжается тушение огня.

«Пожар локализован на площади 200 квадратных метров», — пояснили в региональном министерстве.

Сейчас причина крушения самолета в Иркутске не установлена.

Известно, что два пилота погибли в результате падения самолета в Иркутске. Уточненный адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м на две семьи.

Также выяснилось, что упавший в Иркутске Су-30 выполнял испытательный полет.