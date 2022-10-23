МЧС: упавший в Иркутске Су-30 выполнял испытательный полет

Самолет Су-30 разбился в Иркутске во время испытательного полета, площадь пожара составила 200 кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС .

«Мкр. Ново-Ленино, ул. Советский 2-ой переулок, д. 4, падение самолета Су-30 на частный деревянный двухэтажный жилой дом...» — уточняется в сообщении МЧС.

По сведениям спасателей, в результате крушения самолета начался пожар на площади 200 квадратных метров.

При этом самолет рухнул в городской черте, в секторе частной застройки.

На место ЧП уже прибыли оперативные службы, начата проверка. Причина авиапроисшествия в Иркутске пока неизвестна.

Ранее было опубликовано новое видео падения самолета Су-34 в Ейске. Кадры были засняты видеорегистратором проезжающего неподалеку от места ЧП автомобиля.