Хуснуллин: проект реконструкции железнодорожной ветки Крымского моста будет готов к ноябрю

close
100%
Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной части Крымского моста будет готов в начале ноября. Об этом он сказал в видео-публикации в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, в начале ноября будут известны сроки и проектные решения по «приведению в порядок» железнодорожной ветки.

21 октября вице-премьер РФ рассказывал о ходе работ по восстановлению Крымского моста. Сейчас, по словам Хуснуллина, завершается демонтаж обвалившихся пролетов.

Ранее Хуснуллин говорил, что поврежденные пролеты Крымского моста будут демонтированы до конца года.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть