В Новосибирске сильный ветер сорвал крышу с общежития

Сильный ветер сорвал крышу с трехэтажного общежития в Новосибирске — в здании отключили горячую воду и свет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что около 8:00 часть кровли здания на Станционной улице рухнула во двор, задев две машины и оборвав линию электропередачи (ЛЭП).

С третьего этажа общежития были эвакуированы 13 человек, в числе которых трое детей. Для людей пригнали автобус, чтобы согреться. Жители нижних этажей остались в здании.

Уточняется, что с последствиями произошедшего разбираются более 40 человек — на месте работают сотрудники коммунальных и экстренных служб.

В сентября сообщалось о грозе, ливне и шквалистом ветре в Курской области, из-за которых 87 населенных пунктов, где проживает около пяти тысяч человек, остались без электричества. Также повреждены крыши жилых домов и детского сада.

В начале октября сообщалось, что ураган «Иэн», бушевавший в акватории Мексиканского залива, оставил без света большую часть Кубы.