Элитные школы Нью-Йорка заставляют родителей учеников проходить анти-расистские курсы

Несколько элитных частных школ Нью-Йорка расширили политику борьбы против расизма — теперь родителей учеников заставляют проходить антирасистские курсы и подписывать соответствующие обязательства, сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что новые требования ввела женская школа The Brearley School — родители детей, которые поступают в учебное заведение, обязаны проходить факультативные и обязательные семинары по вопросам борьбы с расизмом, развития инклюзивности и разнообразия.

«Мы ожидаем, что учителя, сотрудники, учащиеся и родители будут участвовать в антирасистском обучении и добиваться значимых изменений посредством преднамеренных и измеримых действий. Эти действия включают выявление и устранение политики, практики и убеждений, которые поддерживают расовое неравенство в нашем сообществе», — указано в заявлении школы.

Подобные требования также предъявляются к родителям других школ, например Spence School, Chapin School и Grace Church High School. Ежегодная плата за обучение в этих школах может составлять до $60 тыс.

Ранее фанаты «Игры престолов» объявили бойкот новой книге Джорджа Мартина из-за обвинений в расизме.