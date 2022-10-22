Власти: в Херсоне перебои с кабельным интернетом

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Телеграм канал «РИА Новости»

Администрация Херсонской области сообщила о перебоях с подключением к кабельному интернету из-за технических работ, передает РИА Новости.

Как отметили в администрации, мобильный интернет работает без перебоев. Инженеры в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету, добавляется в сообщении.

Ранее власти Херсонской области призвали жителей Херсона переправиться на другой берег Днепра из-за обстрелов. Власти объяснили такое указание обстрелами и неспокойной ситуацией в регионе.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об «отсутствии изменений на линии фронта».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение 21 октября пытались осуществлять атаки на херсонской линии фронта.

В Минобороны России сообщали о попытке прорыва ВСУ в Херсонской области. В попытке прорыва на узком участке фронта были задействованы до трех батальонов, в том числе один танковый.

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