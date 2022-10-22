Патриарх Кирилл призвал «колеблющуюся интеллигенцию» укрепляться в вере

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал «колеблющуюся интеллигенцию» укрепиться в вере. Об этом он сообщил во время всенощного бдения в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

По его мнению, у России «свой исторический путь».

«Сейчас то время, когда всем надо укрепляться в вере. Особенно всем колеблющимся нашим интеллигентам, которые одной ногой в церкви, одной ногой вне церкви, заканчивать эту дихотомию, это разделение», — сказал он.

Патриарх считает, что из-за рубежа Россию «учат жить». По его словам, чтобы убедиться в правильности своего пути, России необходимо соотносить его и свои действия «с божьей правдой».

Ранее патриарх Кирилл призвал церковное духовенство молиться о здравии президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет пресс-служба РПЦ.

В пресс-службе указали, что письмо с этим призывом управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России.

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