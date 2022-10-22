В Краснодарском крае начали выдавать жилищные сертификаты жителям Херсонской области

Первые жилищные сертификаты начали выдавать в Анапе жителям, переехавшим из Херсона и правобережной части Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Документ получили две многодетные матери с шестью и семью детьми.

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что по решению правительства каждый член семьи, переехавший из Херсонской области, получит единовременную выплату 100 тысяч рублей.

Ране вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что с помощью жилищного сертификата жители Херсонской области смогут купить жилье в любом регионе России. Сертификаты будут выдавать всем желающим, переезжающим также окажут помощь в связи с утраченным имуществом.

По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на 19 октября, 40% жителей региона покинули его.