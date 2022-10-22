Минздрав: число пострадавших из-за обстрела ВСУ Шебекино выросло до 14

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино увеличилось до 14 человек, передает пресс-служба регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

По информации ведомства, 12 пострадавшим была оказана медицинская помощь. Пятерых пострадавших госпитализировали, троих из них сейчас оперируют.

В минздраве также сообщили, что два человека — мужчина и 14-летний подросток — скончались до прибытия сотрудников скорой помощи.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого пострадали гражданские объекты и мирные жители.

По его словам, из-за обстрела почти 15 тыс. человек оказались отключены от электроснабжения, на устранение последствий потребуется 5-6 часов.

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