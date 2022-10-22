Политолог: Украина пытается создать правдоподобный фон о затоплении Херсонской области

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян объяснил, почему Украина перекладывает ответственность за затопление населенных пунктов Херсонской области на Вооруженные Силы РФ.

«Политическая элита Украины прекрасно понимает, что перекладывание вины и ответственности за затопление населенных пунктов Херсонской области на Вооруженные Силы РФ является самым оптимальным для них решением. Фактически, повторяется сценарий, который использовался с самого начала СВО, когда украинская сторона представляла все свои преступления как результаты деятельности российской армии. На этот раз, украинские специалисты пошли чуть дальше и решили подготовить соответствующую почву для создания правдоподобного фона», — сказал он.

По словам Туманяна, затопление части области негативно повлияет на отношение местных жителей к региональному и федеральному руководству.

«С политической точки зрения, затопление части области негативно повлияет на отношение местных жителей к региональному и федеральному руководству, вне зависимости от мотивации граждан, «причины и виновные» всегда найдутся. С военной точки зрения, возможность теракта на Каховской ГЭС и само затопление территорий отнимает у военных значительное количество ресурсов на дополнительное обеспечение безопасности объекта и эвакуацию граждан. А в случае прорыва, это потребует дополнительных усилий по оперативной помощи населению, не говоря уже о необходимости передислокации войск», — отметил политолог.

Также Туманян объяснил вышедший в ВВС материал.

«Кстати, сразу после заявлений Зеленского с попыткой переложить вину на российскую сторону в BBC вышел материал, где «эксперты» пытались проанализировать ситуацию и найти виновную сторону. Единственным «аргументом», который смогли привести зарубежные СМИ стал тезис «не вписывается в тактику Залужного», честно говоря – даже стыдно такое называет аргументом и причиной для принятия решений. Хотя, все уже привыкли к беспочвенным обвинениям России, когда аргументация на западе хромает, всегда на помощь приходит артистизм Зеленского», — заключил политолог.