В Москве переводчица обвинила своего начальника из Китая в изнасиловании

В Москве крупного бизнесмена из Китая обвиняют в изнасиловании сотрудницы, сообщает MK.RU.

26-летняя девушка, которая работает на крупного бизнесмена из Китая, основавшего инвестиционную компанию, обратилась в отделение полиции. Она сообщила, что 20 октября 2022 года в квартире на улице Академика Пилюгина мужчина ее изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Они проводят необходимые экспертизы.

Ранее в Московской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 16-летней студентки. Потерпевшая откусила ему часть языка и сбежала.