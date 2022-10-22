В Москве переводчица обвинила своего начальника из Китая в изнасиловании

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В Москве крупного бизнесмена из Китая обвиняют в изнасиловании сотрудницы, сообщает MK.RU.

26-летняя девушка, которая работает на крупного бизнесмена из Китая, основавшего инвестиционную компанию, обратилась в отделение полиции. Она сообщила, что 20 октября 2022 года в квартире на улице Академика Пилюгина мужчина ее изнасиловал.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Они проводят необходимые экспертизы.

Ранее в Московской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 16-летней студентки. Потерпевшая откусила ему часть языка и сбежала.

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